Augsburger Jensen schießt Finnland zum Sieg über Irland

Helsinki. Fredrik Jensen vom Bundesligisten FC Augsburg hat die Fußball-Nationalmannschaft Finnlands zum 1:0 (0:0)-Sieg über Irland geschossen.

Am vierten Spieltag der Nations League, Gruppe B4, erzielte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler in Helsinki den entscheidenden Treffer in der 66. Minute.

Finnlands Torhüter Lukas Hradecky von Bayer Leverkusen ließ in seinem 62. Länderspiel wie schon im Hinspiel keinen Gegentreffer zu, auch damals hatte Jensen nach reichlich einer Stunde den einzigen Treffer zum 1:0 der Finnen erzielt. Finnland übernahm nach dem dritten Sieg im vierten Spiel mit neun Punkten zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung vor Wales (7).

© dpa-infocom, dpa:201014-99-947000/2