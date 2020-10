Eindhoven-Neuzugang Götze peilt Rückkehr in Nationalmannschaft an

Eindhoven. Mario Götze peilt nach seinem überraschenden Wechsel zur PSV Eindhoven in die niederländische Eredivisie eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an.

"Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft", sagte der offensive Mittelfeldspieler bei seiner offiziellen Vorstellung beim Europa-League-Teilnehmer. "Ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch große Ambitionen", erklärte er vor Medienvertretern. Erst einmal aber wolle er bei seinem neuen Club ankommen, seine volle Fitness wieder erlangen und spielen. "Das ist das Hauptziel."

Götze stand vor fast drei Jahren zuletzt im Kader von Bundestrainer Joachim Löw. Der 63-malige Auswahlakteur wurde beim 2:2 gegen Frankreich am 14. November 2017 eingewechselt. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hatte Götze im Finale das entscheidende Tor zum 1:0 gegen Argentinien erzielt und die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum vierten WM-Titel geschossen.

Götze hatte am Dienstag einen Zweijahresvertrag bei der PSV Eindhoven unterschrieben. Zuvor war der Vertrag des 28-Jährigen bei Borussia Dortmund nicht verlängert worden. Weil er seither vertragslos war, galt für ihn nicht der Transferschluss am Montag.

© dpa-infocom, dpa:201008-99-873688/2