Erster Sieg für Niko Kovac: AS Monaco gewinnt in Metz

Metz. Niko Kovac hat seinen ersten Sieg als Trainer der AS Monaco in der ersten französischen Fußball-Liga gefeiert. Das neue Team des früheren Bayern-Coaches kam beim FC Metz in seinem zweiten Saisonspiel der Ligue 1 zu einem 1:0 (1:0).

Vor einer Woche hatte die Mannschaft aus dem Fürstentum nur 2:2 gegen Stade Reims gespielt. Die Monegassen mussten in Metz vor über 4000 Zuschauern die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl spielen, nachdem Youssouf Fofana die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Dennoch reichte es zum Erfolg durch den Treffer des 19-jährigen Benoit Badiashile in der 22. Minute. Schon in der vergangenen Woche hatte der Verteidiger mit seinem Treffer zum 2:2 gegen Reims seinem Team einen Punkt gerettet.

