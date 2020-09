Medien: Manchester United holt van de Beek von Ajax

Manchester. Der niederländische Fußball-Nationalspieler Donny van de Beek steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Manchester United.

Der 23-Jährige habe sich mit dem englischen Rekordmeister auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt, berichtete die Zeitung "De Telegraaf". Auch Ajax Amsterdam als aktueller Arbeitgeber des Mittelfeldspielers habe bereits einem Transfer für eine Ablöse von bis zu 45 Millionen Euro zugestimmt. Van de Beek hat bei Ajax noch einen Vertrag bis Mitte 2022.

Auch der FC Barcelona und zuvor Real Madrid galten als Interessenten für van de Beek. Beim Testspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag stand er schon nicht mehr im Ajax-Kader. Laut dem Portal "Voetbal International" wird van de Beek in den kommenden Tagen den Medizincheck in Manchester absolvieren und den Vertrag unterzeichnen.

