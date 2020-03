Ibrahimovic sammelt Spenden für italienische Krankenhäuser

Stockholm. Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand hat seine Fans und Kollegen aufgerufen, das Personal in den Krankenhäusern zu unterstützen.

Zusammen mit anderen habe er eine Spendenaktion für die Krankenhausorganisation Humanitas in Italien gegründet, schrieb er auf Instagram. "Italien hat mir immer so viel gegeben und in diesem dramatischen Moment möchte ich diesem Land, das ich liebe, noch mehr zurückgeben." Gemeinsam könne man nun Krankenhäusern, Ärzten und Krankenschwestern, "die jeden Tag selbstlos dafür arbeiten, unsere Leben zu retten, wirklich helfen. Denn heute sind wir diejenigen, die sie anfeuern! Lasst uns den Coronavirus rauschmeißen und das Match gewinnen."