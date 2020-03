Rangnick-Berater: "Zusammenarbeit nicht geplant"

Mailand. Ralf Rangnicks Berater hat ein bereits feststehendes Engagement des früheren Bundesliga-Trainers beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand entschieden dementiert.

"Eine Zusammenarbeit ist derzeit nicht geplant. Es gibt momentan wichtigere Themen", sagte Marc Kosicke der "Bild" (Donnerstag).

In der Vorwoche hatte Milans entlassener Sportdirektor Zvonimir Boban bei "Il Giornale" gesagt, dass sich die Rossoneri mit Rangnick seit vergangenen Dezember über eine Zusammenarbeit einig seien. "Ivan Gazidis (Geschäftsführer vom AC Mailand) und Ralf Rangnick kennen sich seit vielen Jahren und tauschen sich regelmäßig aus", sagte Kosicke.

Rangnick, der in der Fußball-Bundesliga unter anderem RB Leipzig, den FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim trainierte, solle ab der kommenden Saison in Personalunion als Trainer und Sportdirektor des AC Mailand fungieren. Der 61-Jährige hatte das zurückgewiesen. Rangnick ist seit 1. Juli 2019 als Head of Sport und Development Soccer im Fußball-Netzwerk von Red Bull tätig.