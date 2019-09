Britische Medien: FC Arsenal will Özil im Winter abgeben

London. Der FC Arsenal will den ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil laut Berichten britischer Medien in der nächsten Transferphase im Januar abgeben.

Wie die Boulevardzeitungen "Mirror" und "Sun" berichteten, streben die Gunners ein Leihgeschäft für ihren umstrittenen Topverdiener an, der unter Trainer Unai Emery kaum noch zum Zug kommt. Demnach wäre Arsenal auch bereit, weiterhin einen Teil von Özils Gehalt zu übernehmen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler soll umgerechnet knapp 400.000 Euro (350.000 Pfund) pro Woche verdienen. Sein Vertrag bei den Londonern läuft noch bis zum Sommer 2021.

Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied Özils bei Arsenal hatte es im vergangenen Jahr häufiger gegeben. Zuletzt hatte sich die Situation für den Weltmeister von 2014 in London aber dramatisch verschlechtert. Nach einem versuchten Überfall auf Özil Ende Juli und einem weiteren Zwischenfall vor seinem Privatanwesen war er vom Club wegen Sicherheitsbedenken freigestellt worden. Später fehlte er nach Vereinsangaben wegen Fitnessrückstands. In dieser Saison kam Özil nur je einmal in der Premier League und im Ligapokal zum Einsatz.