Can beklagt Champions-League-Ausbootung bei Juve

Emre Can (M) spielt in Italien für Juventus Turin.

Hamburg. Fußball-Nationalspieler Emre Can hat mit großem Unverständnis und extremer Verägerung darauf reagiert, dass er bei Juventus Turin nicht ins Champions-League-Aufgebot berufen wurde.

"Das ist extrem schockierend für mich, dass ich nicht dabei bin in der Champions League, weil man mir letzte Woche noch etwas anderes gesprochen hat", sagte der Mittelfeldspieler in Hamburg vor dem Training der deutschen Nationalmannschaft. Trainer Maurizio Sarri habe ihm die Entscheidung am Vorabend in einem kurzen Telefonat mitgeteilt, "ohne mir eine Begründung zu nennen", beklagte Can. "Das macht mich schon sauer und wütend", sagte der 25-Jährige.

Beim ehemaligen Bundesliga-Profi stand bis zu Wochenbeginn noch ein möglicher Vereinswechsel im Raum. "Für mich war eine Bedingung, beim Verein zu bleiben, dass ich in der Champions League dabei bin", sagte Can. Nach Ablauf der Transferfrist am Montag ist es für ihn aktuell nicht mehr möglich, zu einem Champions-League-Teilnehmer zu wechseln.

Can kündigte trotzdem "Konsequenzen" nach dem Vorgehen von Juve an. Der italienische Meister mit Superstar Cristiano Ronaldo und Ex-Nationalspieler Sami Khedira spielt in der Königsklasse in der Gruppe D mit Bayer Leverkusen, Atletico Madrid und Lokomotive Moskau.