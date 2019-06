Siegjubel dank Traumtor: Rooney trifft aus 64 Metern

Washington Mit einem Tor aus 64 Metern hat Fußballprofi Wayne Rooney die Fans von D.C. United begeistert und seinem Club in der Major League Soccer nach langer Durststrecke wieder einen Sieg beschert.

Der ehemalige englische Nationalspieler traf in Washington für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt in der 10. Minute zum 1:0 (1:0) gegen Orlando City. Der 33 Jahre alte Engländer schaltete nach einem Abspielfehler der Gäste sofort: Rooney sah, dass Orlandos Keeper Brian Rowe viel zu weit vor dem Tor stand, weil seine Mannschaft kurz zuvor noch in Ballbesitz war. Rund fünf Meter vor der Mittellinie zog der Kapitän ab - und der Ball segelte über den verdutzten Rowe ins Netz.

Nach fünf Spielen ohne Sieg konnte D.C. United wieder jubeln. Der Hauptstadtclub liegt mit nunmehr 30 Punkten auf Platz drei der Eastern Conference.