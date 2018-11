Brasilien gewinnt gegen Uruguay dank Neymar

Brasiliens Superstar Neymar (r) setzt zum Dribbling an.

London Superstar Neymar hat den südamerikanischen Klassiker zwischen Brasilien und Uruguay entschieden.

Der 222-Millionen-Euro-Mann von Paris Saint-Germain erzielte den 1:0 (0:0)-Siegtreffer beim Duell im Londoner Emirates-Stadium per Foulelfmeter. Damit wartet Uruguay weiter seit 2001 auf einen Sieg gegen den großen Rivalen.

Die Entscheidung fiel in der 76. Minute nach einem Foul von Diego Laxalt an Danilo. Neymar traf schließlich lässig vom Punkt. Bei der Selecao kam der Hannoveraner Walace über 90 Minuten zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler hatte in der Schlussphase Glück, dass er nicht die Gelb-Rote Karte sah.