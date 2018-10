Arzt: Diego Maradona braucht Prothesen in seinen Knien

Buenos Aires Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona (57) braucht nach Angaben seines Arztes Prothesen in seinen Knien.

Wie einer seiner behandelnden Mediziner, Germán Ochoa, dem Portal Todo Noticias berichtete, hat der Weltmeister von 1986 eine fortgeschrittene Arthrose. "Diego kenne ich gut, weil ich 2004, 27 Tage nach seinem Abschied vom Fußball, sein linkes Knie operiert habe", sagte Ochoa. "Und im Juni haben wir ihn so behandelt, dass er seine Aktivitäten bei der WM in Russland so gut wie möglich absolvieren konnte."

Der Traumatologe und Chirurg sagte: "Maradona hat eine schwere Arthrose in beiden Knien." Videoaufnahmen von Mitte der Woche zeigen, wie Maradona bei einem Training mit großen Gehschwierigkeiten kämpft.

Vor ein paar Wochen hatte sich Maradona, derzeit Trainer des mexikanischen Clubs Dorados de Sinaloa, zu seinem Problem geäußert: "Ich will so lange arbeiten, wie die Knie mitmachen. An dem Tag, an dem sie nicht mehr mitmachen, gehe ich." Sein Anwalt, Matias Morla, warnte davor, dass der ehemalige Fußballprofi sich seiner körperlichen Einschränkungen nicht bewusst ist: "Wenn er das Feld betritt, glaubt er, ein Junge von 20 Jahren zu sein."

Chirurg Ochoa sagte: "Das Problem ist: Diego ist ein junger Patient, aber für seine Knie gibt es keine andere Lösung."