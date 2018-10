Nullnummer sichert Dänemark Tabellenführung

Dublin Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem 0:0 in Irland die Führung in ihrer Nations-League-Gruppe behauptet.

Mit nun vier Punkten aus zwei Partien liegen die Dänen einen Zähler vor Wales, die Iren sind mit einem Punkt Letzter der B-Gruppe. Immerhin konnten die Gastgeber in Dublin ein ähnliches Debakel wie im vergangenen Jahr vermeiden. Damals hatten sich die Dänen in den WM-Playoffs mit einem 5:1 in Dublin das Ticket zur Weltmeisterschaft in Russland gesichert.

Auch diesmal waren die Gäste mit dem Leipziger Torjäger Yussuf Poulsen und Dortmunds Thomas Delaney in der Startelf überlegen, machten aber zu wenig aus ihren Chancen.