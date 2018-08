Juve besiegt Chievo zum Liga-Auftakt - Ronaldo torlos

Verona Trotz eines torlosen Ronaldo-Debüts hat der italienische Fußball-Meister Juventus Turin zum Auftakt der Serie A einen 3:2 (1:1)-Sieg bei Chievo Verona gefeiert.

Sami Khedira brachte die Bianconeri bereits in der dritten Minute in Führung, anschließend gab Juve die Partie jedoch aus der Hand. Mariusz Stepinski erzielte in der 38. Minute den Ausgleich, Emanuele Giaccherini brachte den Außenseiter sogar in Führung (56./Foulelfmeter).

Ein Eigentor (75.) von Mattia Bani und ein später Treffer von Federico Bernadeschi (90.+3) drehten schließlich die Partie für Juve, das in der Serie A seinen achten Meistertitel in Serie anstrebt. Cristiano Ronaldo, der im Sommer von Real Madrid nach Turin gewechselt war, blieb in seinem ersten Pflichtspiel torlos.

Der frühere Bayern-Coach Carlo Ancelotti feierte mit dem SSC Neapel ebenfalls einen erfolgreichen Start in die neue Saison. Der Vize-Meister setzte sich trotz eines 0:1-Rückstandes mit 2:1 (1:1) bei Lazio Rom durch. Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile brachte Lazio mit einem sehenswerten Tor in Führung (25.), Arkadiusz Milik (45.+3) und Lorenzo Insigne (59.) drehten die Partie für die Gäste.

Nach dem Brückenunglück in Genua mit mindestens 40 Toten tragen die Spieler in der Serie A an diesem Wochenende Trauerflor. Außerdem legen alle Vereine vor Beginn ihrer Spiele eine Schweigeminute ein.