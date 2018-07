Emre Can würde Superstar Christiano Ronaldo gerne als neuen Teamkollegen in Turin begrüßen. Foto: dpa

Can: Ronaldo-Wechsel zu Juventus Turin wäre "grandios"

Turin Der deutsche Fußball-Nationalspieler und Juventus- Neuzugang Emre Can könnte sich gut vorstellen, bei seinem neuen Club neben Cristiano Ronaldo zu spielen.

"Für jeden Fußballspieler wäre es grandios, mit einem großartigen Fußballer zu spielen wie Cristiano Ronaldo", sagte Can bei seiner Vorstellung in Turin. Er wisse allerdings nicht, ob es wirklich Kontakte zwischen dem Weltfußballer aus Portugal und Juventus gebe. Er konzentriere sich auf seine eigene Karriere. "Wenn er kommen würde", meinte Can, "wäre das sicher grandios."

Seit letzter Woche wird spekuliert, dass Weltklassespieler Ronaldo von Real Madrid zu Italiens Rekordmeister wechselt. Offiziell wurde dazu allerdings bisher nichts bekannt. Can kam vom FC Liverpool nach Turin, wo auch sein Landsmann Sami Khedira spielt.

Das Ausscheiden der Deutschen bei der Weltmeisterschaft nannte der 24-Jährige eine "riesige Enttäuschung", für die Mannschaft und die Fans. Bundestrainer Jogi Löw sei ein "großartiger Trainer" und er sei überzeugt davon, dass er "wieder aufstehen" kann.