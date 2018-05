Aston Villa gegen FC Fulham: Das 217-Millionen-Euro-Spiel

Es steht am Samstag (18 Uhr/Sportdigital TV) im Wembley Stadion eine Menge auf dem Spiel. Gut 190 Millionen Pfund, also 217 Millionen Euro. So viel ist der Aufstieg in die Premier League wert, wenn Aston Villa aus Birmingham auf den FC Fulham aus dem Londoner Westen trifft. Mindestens 98 Millionen...