Mainzer Balogun wechselt in Englands Premier League

Mainz Der nigerianische Nationalspieler Leon Balogun verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und wechselt zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Der 29 Jahre alte Verteidiger kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre.

"Er wird unseren Optionen in der Defensive mehr Tiefe verleihen", sagte sein künftiger Trainer Chris Hughton. Der gebürtige Berliner Balogun spielte seit Sommer 2015 in Mainz. Er steht im vorläufigen Aufgebot Nigerias für die WM in Russland. Dort treffen die "Super Eagles" in der Gruppe D auf Argentinien, Island und Kroatien.