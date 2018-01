Ottawa John Herdman ist neuer Trainer der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Der ehemalige Coach des Frauenteams übernimmt den Posten vom Ecuadorianer Octavio Zambrano, wie der kanadische Verband bekanntgab.

Mit den Frauen holte Herdman bei den Olympischen Spielen 2012 in London und vier Jahre später in Rio de Janeiro jeweils die Bronzemedaille. Das Männerteam ist im Sommer nicht bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei.