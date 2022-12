Bierhoff-Nachfolger: Ballack plädiert für „Findungsprozess“

Ex-Nationalspieler Michael Ballack regt bei der Neuaufstellung des DFBs einen «Findungsprozess» an.

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack plädiert bei der Suche nach einem Nachfolger von Oliver Bierhoff für einen „Findungsprozess“.

Der Name des 46-Jährigen war in den vergangenen Tagen auch genannt worden, als es um die Neuaufstellung beim Deutschen Fußball-Bund ging. „Wenn es um den deutschen Fußball geht, sollte jeder mithelfen, der gefragt wird. Grundsätzlich aber sollte es erst mal einen Findungsprozess geben, um zu klären, wie diese Position – oder Positionen – in Zukunft inhaltlich ausgefüllt werden sollen“, sagte Ballack der „Bild“-Zeitung.

Der DFB hatte am Montagabend mitgeteilt, dass Bierhoffs Vertrag aufgelöst worden sei. Über die DFB-Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick soll an diesem Mittwoch beraten werden.