Australien-Coach sorgt für Lacher auf der Pressekonferenz

Auf diese Erinnerung hätte Australiens Nationaltrainer Graham Arnold wohl gerne verzichtet, seine Reaktion war aber umso charmanter.

Der 59-Jährige wurde bei der Pressekonferenz der Socceroos von einem Journalisten auf sein letztes Länderspiel als Aktiver angesprochen. Auf den Tag genau vor 25 Jahren hatten Arnold und die Australier in den Playoffs der WM-Qualifikation 2:2 gegen den Iran gespielt und dadurch die Teilnahme am Turnier 1998 in Frankreich verpasst. Was er aus dieser Partie mitnehmen könne mit Blick auf die aktuell laufende WM in Katar, wurde Arnold gefragt - und sorgte mit seiner Antwort für Lacher.

„Danke für das Ruinieren meines Tages“, scherzte Arnold. „Das war vermutlich einer der schlimmsten Momente meines Fußballerlebens. Vielen Dank.“ Danach konnte es sich der Coach nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass das letzte Gruppenspiel der Australier gegen Dänemark am Mittwoch (16.00 Uhr/MagentaTV) und damit am 30. November stattfindet. Der 29. sei also nur ein Trainingstag.