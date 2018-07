Deschamps prophezeit seinem Team große Zukunft

St. Petersburg Die aktuelle Generation französischer Fußballer ist nach Ansicht von Nationaltrainer Didier Deschamps noch weit von ihrem Maximum entfernt.

"Die Mannschaft wird in zwei oder vier Jahren noch besser sein, wenn man auf ihr Durchschnittsalter schaut", sagte Deschamps vor dem WM-Halbfinale gegen Belgien in St. Petersburg. "Das Potenzial für Fortschritt ist sehr groß." Am Montag setzten bei Frankreich aus Vorsichtsgründen vier Spieler mit dem Training aus, ihr Einsatz ist aber nicht gefährdet.

Nach der Final-Niederlage bei der EM 2016 will Frankreich in Russland die Chance auf den Titel unbedingt nutzen. "Wir werden alles tun, um diese Chance zu ergreifen und ins Finale zu kommen", versprach Deschamps. Kapitän Hugo Lloris sagte über den Gegner: "Belgien ist in jedem Bereich stark. Sie haben alles, was es für ein großes Team braucht. Es ist eine fantastische Generation." Sein Team brauche daher ein großartiges Spiel. "Es ist ein WM-Halbfinale, ist eine Gelegenheit, die wir mit beiden Händen greifen müssen."

Das Duell mit dem Nachbarland bezeichnete Lloris als "ungewöhnlich". "Wir kennen ihre Spieler sehr gut. Es werden viele großartige Spieler auf dem Platz stehen, es wird ein Spiel auf hohem Niveau", sagte der Keeper der Tottenham Hotspur. Viele Spieler auf beiden Seiten spielen in der englischen Premier League. Nach Ansicht von Deschamps ist das enge Verhältnis zwischen beiden Mannschaften "ein Vorteil auf beiden Seiten. Während des Spiels wird aber jeder für sein Team kämpfen."