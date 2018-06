Rostow am Don Kroatiens Trainer Zlatko Dalic schickt bei der Fußball-WM eine bessere B-Elf in das abschließende Gruppenspiel gegen Island in Rostow am Don.

Aus der Startelf vom überzeugenden 3:0-Sieg gegen Argentinien sind nur noch zwei Spieler dabei: Luka Modric und Ivan Perisic. Neben Torwart Danijel Subasic und der kompletten Viererkette fehlen auch die Offensivkräfte Ivan Rakitic, Mario Mandzukic und Ante Rebic.