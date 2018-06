Geburtstagsgrüße und Liebeserklärung an Ehemann Messi

Bronnizy Mit einer Liebeserklärung hat Antonella Roccuzzo ihrem berühmten Ehemann Lionel Messi auch öffentlich zum 31. Geburtstag gratuliert.

"Wir lieben dich so sehr", schrieb sie am Sonntag via Instagram mit drei Ausrufezeichen. "Danke, dass du mich zur glücklichsten Frau der Welt machst", fügte sie hinzu. Dazu postete Antonella Roccuzzo, die Messi seit Kindertagen in der gemeinsamen Heimat Rosario in Argentinien kennt, acht Familienfotos unter anderem mit den drei Söhnen, die das Paar hat.

Messi kann die Aufmunterung gut gebrauchen. Ihm droht mit der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft in Russland das Scheitern in der WM-Vorrunde. Seinen Geburtstag verbringt er im WM-Camp in Bronnizy vor den Toren Moskaus. Der Ort hat zu seinen Ehren eigens eine Party angesetzt. Messi wird sich aber mit dem Team auf das alles entscheidende Gruppenspiel am kommenden Dienstag in St. Petersburg gegen Nigeria vorbereiten.