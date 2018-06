Lineker wandelt legendären Fußball-Spruch ab

Berlin Englands Fußball-Legende Gary Lineker hat sein berühmtes Fußball-Zitat nach dem Last-Minute-Triumph über Schweden abgewandelt.

"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer rennen 82 Minuten dem Ball hinterher und Deutschland muss einen Mann vom Platz schicken. Also rennen 21 Männer für 13 Minuten den Ball hinterher und am Ende gewinnen irgendwie verdammt nochmal die Deutschen", twitterte der 57-Jährige am Samstagabend.

Kurz zuvor hatte die DFB-Elf im russischen Sotschi mit einem 2:1 (0:1)-Sieg die die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei der WM gewahrt. Den Siegtreffer erzielte Toni Kroos mit einem Freistoß in der fünften Minuten der Nachspielzeit. Jérôme Boateng sah in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte (82.).

Vor 28 Jahren, nach dem Halbfinal-Aus der Engländer gegen die Deutschen bei der WM 1990, sagte Lineker den Originalsatz und lieferte damit einen Klassiker der Fußball-Sprüche: "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen."