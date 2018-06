Bundestrainer Joachim Löw wechselte Marco Reus erst in der 60. Minute ein. Foto: dpa

Reus verrät Löws Plan mit ihm: "In wichtigen Spielen"

Moskau Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat nach dem WM-Fehlstart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den speziellen Plan von Bundestrainer Joachim Löw mit ihm verraten.

"Ich wusste es schon im Trainingslager", sagte der 29 Jahre alte Dortmunder zu seiner Reservistenrolle beim 0:1 gegen Mexiko in Moskau. Der Grund dafür sei gewesen, "weil wir davon ausgehen, dass das Turnier sehr lang geht" und er "vor allem in den wichtigen Spielen" gebraucht würde. "Natürlich war das Spiel auch wichtig. Aber wir haben einen breiten Kader. Da wird jeder gebraucht und deshalb war das so abgesprochen." Reus war gegen die Lateinamerikaner nach einer Stunde eingewechselt worden.

Im zweiten Gruppenspiel am kommenden Samstag in Sotschi gegen Schweden, das für Weltmeister Deutschland nun schon von enormer Wichtigkeit ist, müsste Reus demnach eigentlich von Anfang an auflaufen.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus forderte . "Marco Reus, der zunächst auf der Bank saß, hätte bei mir eine Stammplatzgarantie und müsste immer spielen", schrieb der 57-Jährige in der "Bild"-Zeitung.