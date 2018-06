Kapitän Khazri für Tunesien-Auftakt fit

Der zuletzt angeschlagene tunesische Topstürmer Wahbi Khazri ist für die Auftaktpartie seines Teams bei der WM in Russland fit. Dies verkündete der 27 Jahre alte Stürmer von Stade Rennes im Trainingscamp in Moskau.

"England ist ein schwieriger Gegner, aber wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir gewinnen", sagte Khazri vor dem Start gegen die "Three Lions" in Wolgograd am 18. Juni. Khazri wird bei einem Einsatz wohl auch die Kapitänsbande tragen, weil Routinier Aymen Mathlouthi seinen Stammplatz im Tor verloren hat.

Den Kampf um die Torwart-Position hat offenbar Mouez Hassen für sich entschieden. Dies berichten tunesische Medien übereinstimmend. Offiziell hat Trainer Nabil Maaloul bislang keine Entscheidung verkündet, in den Testspielen hat er alle drei Schlussleute eingesetzt. Tunesien trainiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit.