Löw kann in WM-Vorbereitung komplett mit Bayern-Stars planen

Madrid Bundestrainer Joachim Löw kann in der WM-Vorbereitung von Beginn an mit den Fußball-Nationalspielern des FC Bayern München planen.

Nach dem Halbfinal-Aus gegen Real Madrid stehen Thomas Müller & Co. für das Trainingslager vom 23. Mai bis 7. Juni in Südtirol zur Verfügung. Toni Kroos wird wie vor der Europameisterschaft 2016 erst später zur Mannschaft stoßen. Damals stand der Mittelfeldakteur mit Real Madrid ebenfalls im Champions-League-Endspiel. Das Königsklassen-Finale in Kiew findet am 26. Mai statt.

Bis zum Start der WM-Vorbereitung sollten die Münchner wie vor der Weltmeisterschaft 2014 den Frust über das Königsklassen-Aus verdaut haben. Auch vor vier Jahren waren die Bayern-Stars im Halbfinale gegen Real Madrid ausgeschieden. Nach dem gewonnen Double aus Meisterschaft und Pokal waren sie dann in Brasilien Weltmeister geworden. Diesmal steht kurz vor dem Trainingslager am 19. Mai das DFB-Pokalfinale der Münchner gegen Eintracht Frankfurt an.

Bundestrainer Löw wird am 15. Mai in Dortmund den vorläufigen WM-Kader bekanntgeben. Die letzten beiden WM-Tests finden am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich und sechs Tage später in Leverkusen gegen Saudi-Arabien statt. Ob Kapitän Manuel Neuer und Jérôme Boateng bis zur Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland ihre Verletzungen ausgeheilt haben und fit sind, ist fraglich.