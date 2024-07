Grödig. Der Fußball-Zweitligist gewinnt zum Abschluss des Österreich-Trainingslagers. Sanoussy Ba erzielt seinen Premierentreffer beim 1:0.

Acht intensive Tage steckten den Zweitliga-Fußballern von Eintracht Braunschweig in den Beinen, als einen Tag vor der Abreise noch der letzte Härtetest der Österreich-Reise anstand. In Bad Häring hatte sich die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Scherning auf die neue Saison vorbereitet, Grundlagen erarbeitet und Kondition gepaukt. Das erste Testspiel gegen den FC Winterthur ging in Jenbach unglücklich 0:1 verloren, das zweite endete in Schwaz in einem beachtlichen 1:1 gegen den FC Basel.

Doch am Samstag sollte mit dem griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen in der MGG-Arena des SV Grödig noch einmal ein intensiver Schlussakt folgen, den das Team verdient mit 1:0 (0:0) gewann. Die Luft stand, die Spieler kamen ordentlich ins Schwitzen, das wären sie allerdings auch ohne größere Bewegungen.

Lennart Grill gibt Debüt bei Eintracht Braunschweig gegen Panathinaikos

Erstmals hütete Neuzugang Lennart Grill das Tor. Den 25-Jährigen hatten die Braunschweiger während des Trainingslagers per Leihe mit leistungsbezogener Kaufpflicht von Bundesligist Union Berlin verpflichtet. Noch fehlte ihm etwas die Bindung und Sicherheit, was nach wenigen Trainingstagen normal erschien. Robert Ivanov, Kevin Ehlers und Leon Suzuki bildeten zunächst die Innenverteidigung. Sven Köhler spielte als Kapitän auf der Sechs. Die Schienenspieler waren Youssef Amyn und Fabio Di Michele Sanchez. Als Achter wirbelten Sidney Raebiger und Niklas Tauer. Und vorn stürmten Johan Gomez und Sidi Sané.

Und in den ersten 45 Minuten ging es nicht nur von den Temperaturen her heiß und hitzig zur Sache. Die Griechen spielten unangenehm. Viele Nickligkeiten forderten das Schiedsrichter-Team. Aber auch spielerisch war die Partie ansehnlich. Eintracht kam sowohl über kontrollierten Spielaufbau, als auch über schnelle Umschaltmomente zu Chancen. Hinten war das Team in ungewohnter Konstellation zuweilen anfällig. Aber es ging trotzdem mit 0:0 in die Pause.

Nach einer Stunde tätigte Scherning erste Wechsel. Rayan Philippe, Sanoussy Ba, Max Marie, Linus Queisser und Ermin Bicakcic kamen in die Partie. Gomez, Sane, Suzuki, Amyn und Raebiger gingen vom Platz. Und nur Sekunden nach seiner Einwechslung traf Ba per toll platziertem Schuss aus 18 Metern. Zuvor hatte er einen Sprint über den halben Platz hingelegt (62.). Marie hatte ihm den Ball aufgelegt und die Szene tief aus der eigenen Hälfte eingeleitet. Bis zum Treffer war in Durchgang 2 kaum Nennenswertes passiert.

Der Spielfluss litt irgendwann aufgrund der vielen Wechsel auf beiden Seiten. Trotzdem zeigten die Braunschweiger ordentliche Offensivaktionen. Oft fehlte nur die Genauigkeit beim letzten Pass oder Torschuss. Fabio Kaufmann, Jannis Nikolaou, Robin Krauße, Jona Borsum und Anderson Lucoqui waren zusätzlich ins Spiel gekommen (75.). Dafür nahm Scherning Tauer, Ehlers, Ivanov, Di Michele Sanchez und Sven Köhler vom Platz. Bei einsetzenden Windböen ging das Spiel zu Ende.

Eintracht Braunschweig reist am Sonntag zurück nach Deutschland

Am Abend ging es für den blau-gelben Tross zurück über die Autobahn nach Bad Häring. Nach einer letzten Nacht im Mannschaftsquartier Panorama Royal geht es morgen Abend mit dem Flugzeug von München zurück in die Heimat. Am kommenden Wochenende steht ein Vorbereitungsturnier mit den Nord-Regionalligisten Drochtersen/Assel und Blau-Weiß Lohne im Kehdinger Stadion an. Am ersten August-Wochenende steigt der Ligastart auf Schalke.

