Schwaz. Beim 1:1 in Österreich erhöht Daniel Scherning die Spielanteile einzelner Akteure. Wegen der hohen Temperaturen war nach 80 Minuten Schluss.

Allmählich wird‘s ein bisschen ernster bei Eintracht Braunschweig. Für die finalen zwei Testspiele im Trainingslager im österreichischen Bad Häring hatte Trainer Daniel Scherning schon angekündigt, die Einsatzzeiten für seine Spieler erhöhen zu wollen: kein kompletter Personalwechsel mehr in der Halbzeitpause. Stattdessen sollen dieselben Spieler nach einer Feinjustierung in der Kabine wieder auf den Platz gehen, um die Anpassungen umzusetzen. Langsam, aber stetig nähern sich die Löwen damit dem Wettkampfprinzip der Punktrunde.

Und so handhabte es Scherning bereits am Freitag beim 1:1 (1:1) im Test gegen den FC Basel. Auch wenn mit den angeschlagenen Marvin Rittmüller (Muskel), Leon Bell Bell (Adduktoren) und Levente Szabó (Zehenverletzung) drei potenzielle Stammkräfte angeschlagen fehlten. Der gerade erst verpflichtete Keeper Lennart Grill saß auch noch auf der Tribüne. Er wird voraussichtlich am Samstag gegen Panathinaikos Athen sein Debüt bei den Blau-Gelben feiern.

Eintracht zeigt schnelle Reaktion

Grills Kontrahent zeigte in der Silberstadt-Arena in Schwaz Licht und Schatten. Tino Casali lieferte im ersten Durchgang erst eine Riesenparade – und leistete sich später einen fatalen Abspielpatzer, der beinahe das 0:1 bedeutet hätte. In der 36. Minute konnte der Österreicher gegen Romeo Beney dann nichts mehr ausrichten.

Eintracht zog sich vor der Pause weitgehend zurück. Die wenigen Umschaltmomente verliefen meist im Sande. Im Positionsspiel kamen die Blau-Gelben dann doch mal durch. Anderson Lucoqui erzielte aus spitzem Winkeln den Ausgleich. Und das in der brütenden Sommerhitze. Wegen der hohen Temperaturen hatten sich beide Team darauf geeinigt, die Spielhälften auf 40 Minuten zu verkürzen.

Am Samstag folgt Eintrachts nächster Test gegen Panathinaikos Athen

Im Laufe der zweiten Hälfte wechselte Scherning dann doch erst fünffach und brachte kurz darauf noch einmal vier neue Kräfte. Genauso war es im Vorfeld geplant gewesen. Am Spielverlauf aber änderte das nichts mehr. Die großen Chancen blieben aus Braunschweiger Sicht aus. Nach den vereinbarten 80 Minuten war dann Schluss.

Trotz der gesteigerten Spielanteile steht die Stammformation freilich noch nicht. Dafür ist die Vorbereitung noch zu jung. Außerdem sind ja auch noch ein paar Kaderlücken offen. Die Elf, die am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 antritt, wird sich erst in den kommenden Wochen herauskristallisieren. Die Eintracht will den nächsten Schritt in Richtung Wettkampfform bereits am Samstag gehen. Von 17 Uhr an geht‘s dann in Gröding gegen Athen. Auch diese Partie wird bei uns im kostenpflichtigen Livestream zu sehen sein. Gleichzeitig bildet sie den letzten Akt des Trainingslagers in Österreich. Am Sonntag geht‘s zurück in die Löwenstadt. Und dann machen sich Scherning und Co. an den Feinschliff.

Spiel kompakt

Eintracht: Casali – Borsum (55., Ehlers), Bicakcic (55., Tauer), Nikolaou (64. Ivanov) – Hartwig (55., Ba), Krauße (64., Köhler), Lucoqui (64. Di Michele Sánchez) – Kaufmann (64., Hüneburg), Marie (55., Raebiger) – Sané (41., Queißer), Philippe (55., Gómez).

Tore: 0:1 Beney (36.), 1:1 Lucoqui (38.).

