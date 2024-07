Braunschweig. Die DFL hat den neuen Spielplan bekanntgegeben. Die Niedersachsen-Derbys sind im Oktober und im März. Das sind die Details.

Pünktlich um 12 Uhr hat die DFL am Donnerstag den Spielplan für die neue Zweitliga-Saison herausgegeben. Für Eintracht Braunschweig startet die Saison mit einem Knüller: Am 1. Spieltag Anfang August geht es auswärts beim FC Schalke 04 um die ersten drei Punkte der Saison. Das erste Heimspiel im Braunschweiger Eintracht-Stadion steigt am zweiten August-Wochenende gegen den 1. FC Magdeburg. Dann folgt das Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Das erste Niedersachsen-Derby der Saison gegen Hannover 96 findet am ersten Oktober-Wochenende statt – in Braunschweig. Am Wochenende, 7. bis 9. März, findet das Derby in Hannover statt. Die Eintracht beschließt die Saison mit einem Heimspiel – am Sonntag, 18. Mai, gegen den 1. FC Nürnberg.

Die konkreten Terminierungen – bis auf das Eröffnungsspiel und die Ansetzungen am 34. Spieltag – gibt die DFL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Der 1. FC Köln und der Hamburger SV eröffnen am Freitag, 2. August, um 20.30 Uhr die 62. Saison.

Für die Blau-Gelben ergeben sich in der Hinrunde folgende Ansetzungen:

1. Spieltag: 3./4. August 2024, FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig

2. Spieltag: 9. bis 11. August 2024, Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg

3. Spieltag: 23. bis 25. August 2024, 1. FC Köln – Eintracht Braunschweig

4. Spieltag: 30. August bis 1. September 2024, Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC

5. Spieltag: 13. bis 15. September 2024, SV Darmstadt 98 – Eintracht Braunschweig

6. Spieltag: 20. bis 22. September 2024, Eintracht Braunschweig – SpVgg Greuther Fürth

7. Spieltag: 27. bis 29. September 2024, SSV Ulm – Eintracht Braunschweig

8. Spieltag: 4. bis 6. Oktober 2024, Eintracht Braunschweig – Hannover 96

9. Spieltag: 18. bis 20. Oktober 2024, Hertha BSC – Eintracht Braunschweig

10. Spieltag: 25. bis 27. Oktober 2024, Eintracht Braunschweig – Preußen Münster

11. Spieltag: 1. bis 3. November 2024, SC Paderborn 07 – Eintracht Braunschweig

12. Spieltag: 8. bis 10. November 2024, Eintracht Braunschweig – Hamburger SV

13. Spieltag: 22. bis 24. November 2024, 1. FC Kaiserslautern – Eintracht Braunschweig

14. Spieltag: 29. November bis 1. Dezember 2024, Eintracht Braunschweig – Jahn Regensburg

15. Spieltag: 6. bis 8. Dezember 2024, Fortuna Düsseldorf – Eintracht Braunschweig

16. Spieltag: 13. bis 15. Dezember 2024, Eintracht Braunschweig – SV Elversberg

17. Spieltag: 20. bis 22. Dezember 2024, 1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig

Die Rückrunde

18. Spieltag: 17. bis 19. Januar 2025, Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04

19. Spieltag: 24. bis 26. Januar 2025, 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig

20. Spieltag: 31. Januar bis 2. Februar 2025, Eintracht Braunschweig – 1. FC Köln

21. Spieltag: 7. bis 9. Februar 2025, Karlsruher SC – Eintracht Braunschweig

22. Spieltag: 14. bis 16. Februar 2025, Eintracht Braunschweig – SV Darmstadt 98

23. Spieltag: 21. bis 23. Februar 2025, SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Braunschweig

24. Spieltag: 28. Februar bis 2. März 2025, Eintracht Braunschweig – SSV Ulm

25. Spieltag: 7. bis 9. März 2025, Hannover 96 – Eintracht Braunschweig

26. Spieltag: 14. bis 16. März 2025, Eintracht Braunschweig – Hertha BSC

27. Spieltag: 28. bis 30. März 2025, Preußen Münster – Eintracht Braunschweig

28. Spieltag: 4. bis 6. April 2025, Eintracht Braunschweig – SC Paderborn 07

29. Spieltag: 11. bis 13. April 2025, Hamburger SV – Eintracht Braunschweig

30. Spieltag: 19./20. April 2025, Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern

31. Spieltag: 25. bis 27. April 2025, SSV Jahn Regensburg – Eintracht Braunschweig

32. Spieltag: 2. bis 4. Mai 2025, Eintracht Braunschweig – Fortuna Düsseldorf

33. Spieltag: 9. bis 11. Mai 2025, SV Elversberg – Eintracht Braunschweig

34. Spieltag: Sonntag, 18. Mai 2025, 15.30 Uhr, Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg

