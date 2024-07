Bad Häring. Der Keeper stand zuletzt beim VfL Osnabrück im Tor und soll in Konkurrenz zu Tino Casali treten. Der wird den Platz im Tor nicht kampflos hergeben.

Es hat eine Weile gedauert, aber nun ist eine der dringendsten Fragen der Sommerpause bei Eintracht Braunschweig geklärt. Lennart Grill heißt der neue Herausforderer von Tino Casali um den Platz im Tor der Blau-Gelben. Der 25-Jährige ist bereits im Trainingslager in Österreich angekommen. Am Donnerstagmorgen waren nur noch letzte Vertragsdetails zu klären.

Lennart Grill war in Osnabrück zunächst gesetzt

Grill stand in der vergangenen Saison in Diensten des VfL Osnabrück. Zu Saisonbeginn war der Keeper unter dem damaligen Trainer Tobias Schweinsteiger gesetzt. Gut lief‘s für den späteren Absteiger in dieser Phase nicht. In den 15 Spielen der 2. Fußball-Bundesliga, in denen Grill zwischen den Pfosten stand, holte der VfL nur sieben Punkte.

37 Gegentore kassierte der 1,92-Meter-Mann. In keinem Spiel blieb er ohne Gegentreffer. Auch nicht am 11. November in Braunschweig. Beim Debüt von Eintracht-Trainer Daniel Scherning musste Grill beim 3:2-Erfolg der Löwen drei Treffer schlucken. Darunter das Siegtor von Ermin Bicakcic in der achten Minuten der Nachspielzeit.

Ein Elfmeter-Killer für Eintracht Braunschweig

Da aber bekam er auch schon einmal einen Eindruck davon, welche Wucht im Eintracht-Stadion entstehen kann. Die Masse an Gegentoren sollte bei der Beurteilung des Torhüters auch nicht überbewertet werden. Schließlich ist daran nie der Schlussmann allein schuld. Und in einer Statistik konnte sich Grill besonders auszeichnen. Sechs Strafstöße verursachten die Osnabrücker in der Vorsaison, als Grill auf dem Platz stand. Vier davon parierte der 25-Jährige.

Der Braunschweiger Führungsriege um Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel ist es mit der Verpflichtung gelungen, ein weiteres Fragezeichen bei der Kaderplanung zu löschen. Nach dem Abgang von Ron-Thorben Hoffmann zum Ligakonkurrenten Schalke 04 klaffte eine Lücke auf der Torwartposition.

Tino Casali oder Lennart Grill: Wer wird Eintrachts Nummer 1?

Die ist nun geschlossen. Die Frage ist nur: Wer wird die Nummer 1? Casali saß schon ein Jahr bei den Blau-Gelben auf der Bank. Der Österreicher lechzt nach Spielzeit. Zudem kennt er den Klub bereits, hat die bisherige Vorbereitung in Gänze absolviert. Scherning aber betonte bereits, dass das nicht darüber entscheidet, wer zu Saisonstart auf dem Platz stehen wird.

Und an Erfahrung mangelt es Grill wahrlich nicht. Der in Idar-Oberstein geborene Keeper hat in seiner Laufbahn schon viel erlebt. Er war in der Jugend bei Mainz 05, wechselte anschließend nach Kaiserslautern. Anschließend wechselte er zunächst zu Bayer Leverkusen. Von dort aus ging es zu den Leihstationen SK Brann und später Union Berlin. In Norwegen wusste Grill durchaus zu überzeugen. Die Berliner nahmen ihn schließlich unter Vertrag – und verliehen Grill nach Osnabrück.

Grill verlor Stammplatz nach Trainerwechsel

Dort verlor er seinen Stammplatz nach dem Trainerwechsel zu Uwe Koschinat an Philipp Kühn. An dem waren die Braunschweiger ebenfalls interessiert. Genauso wie an Marcel Lotka von Borussia Dortmund. Auch nach dem früheren Bayern-Talent Christian Früchtl haben sich die Blau-Gelben nach unseren Informationen erkundigt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Lücke aber füllt nun Lennart Grill. Dem Vernehmen nach überzeugt der durch sein Können, aber auch durch seinen Charakter. Klar ist aber auch: Um sich weiterzuentwickeln muss der 25-Jährige spielen. Das aber will Tino Casali auch.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: