Jenbach. Der erste Test von Eintracht Braunschweig im Trainingslager in Österreich ging verloren. Ein paar Spieler machten dennoch auf sich aufmerksam.

Sie waren intensiv, die ersten Übungstage im Trainingslager von Eintracht Braunschweig. Im österreichischen Bad Häring schwitzten und ackerten sich die Blau-Gelben in Richtung Form für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. So auch am Dienstag. In der Vormittagseinheit standen vor allem Standards auf dem Programm. Ein kleines bisschen hatte Trainer Daniel Scherning die Intensität an diesem Tag heruntergeschraubt. Aus gutem Grund. Denn am Abend stand das erste Testspiel in der Alpenrepublik an. Gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur verloren die Löwen mit 0:1 (0:0).

Gerade in der Anfangsphase war von einer Überlastung der Profis aber nichts zu erkennen. Im unter Scherning etablierten 3-5-2-System starteten die Braunschweiger strukturiert und suchten zügig den Weg nach vorne. Auch wenn hier und da etwas zu viel Luft zu den Gegenspielern war. Die dickste Chance in dieser Phase hatte Sidi Sané. Der 21-Jährige scheiterte aber frei an Winterthur-Keeper Markus Kuster.

Sven Köhler und Youssef Amyn sammeln Pluspunkte

Auf Tore warteten die etwa 100 Eintracht-Anhänger im ersten Durchgang vergeblich. Wahrscheinlich war es ohnehin nicht so einfach, den Blick von der gemäldegleichen Bergkulisse abzuwenden, an deren Fuß das kleine Stadion des SK Jenbach gelegen ist. Wer aber hinsah, konnte durchaus ein paar Spieler ausmachen, die sich hervortaten. Sven Köhler zum Beispiel. Der neue Sechser war im Zweikampf schwerer zu Boden zu bringen als ein Alpenfelsbrocken. Der 27-Jährige dirigierte das Spiel aus dem Mittelfeld ordentlich – auch wenn hier und da freilich noch die Feinabstimmung fehlt.

Oder Youssef Amyn. Der Iraker lief als rechter Schienenspieler auf, weil die nominellen Kräfte Marvin Rittmüller (noch angeschlagen) und der gerade erst verpflichtete Sanoussy Ba nicht im Aufgebot standen. Amyn war vor allem offensiv ein Impulsgeber. Wenn etwas ging, dann meist über das Zentrum, wo auch Johan Gómez ein Aktivposten war, oder Amyns Seite.

Abgefälschter Schuss bringt Eintracht Braunschweig in Rückstand

In der Pause tauschte Scherning sein gesamtes Personal aus. Und dann dauerte es auch nicht lange mit dem ersten Treffer – allerdings auf der falschen Seite aus Braunschweiger Sicht. Gerade ein paar Sekunden hütete Justin Duda das Tor, da landete ein abgefälschter Schuss in den Maschen. Und dabei blieb‘s auch. Eintracht konnte nicht mehr antworten. Gänzlich zufrieden konnten die Braunschweiger nicht sein – vor allem mit der zweiten Hälfte.

Nach den anstrengenden Trainingstagen waren die Beine aber sicher doch etwas schwer. Zahlreiche Übungsformen, Athletiktraining und Liegestütz-Exzesse haben bei dem einen oder anderen Kicker vielleicht auch für ein wenig Muskelkater gesorgt. Noch ist das Trainingslager nicht zu Ende. Erst am Sonntag bricht der Tross wieder auf in Richtung Braunschweig. Vorher stehen noch zwei weitere Tests an – am Freitag gegen den FC Basel (15 Uhr) und am Samstag gegen Panathinaikos Athen (17 Uhr).

Spiel kompakt:

Eintracht 1. Hälfte: Casali – Ivanov, Bicakcic, Suzuki – Amyn, Köhler, Di Michele Sánchez – Gómez, Marie – Szabó, Sané.

Eintracht 2. Hälfte: Duda – Borsum, Ehlers, Nikolaou – Tytarenko, Krauße, Lucoqui – Kaufmann, Raebiger – Hartwig, Philippe.

Tore: 0:1 Fofana (46.).