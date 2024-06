Braunschweig. Der Deutsche Fußball-Bund hat das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt auf Montagabend, 19. August, terminiert.

Fußball-Fans können sich auf ein echtes Traditionsduell am Montagabend (19. August, 20.45 Uhr, Eintracht-Stadion) freuen. Fans von Eintracht Braunschweig darüber, dass ein Spiel ihrer Mannschaft mal wieder im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Denn das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen Eintracht Braunschweig und Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wurde als eines der wenigen Live-Spiele auserkoren. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie ebenso wie die ARD.

Eintracht Braunschweig wird im Free-TV gezeigt

„Der Ticketverkauf für die Begegnung startet erst nach Ende des Dauerkartenverkaufs. Besitzer einer Saisonkarte haben ein Vorkaufsrecht auf ihren Platz. Weitere Infos folgen rechtzeitig“, schreibt die Eintracht auf ihrer Internetseite. Wer an keines der begehrten Tickets kommt, kann es sich zu Hause gemütlich machen.

Im Pokal-Wettbewerb waren die Braunschweiger zuletzt in der Saison 2020/21 im Free-TV zu sehen. Damals zeigte Sport1 das Duell mit Borussia Dortmund, das die Eintracht verlor. Auch in der Liga ist die letzte frei empfangbare Live-Übertragung von der Hamburger Straße lang her. In der gesamten vergangenen Zweitliga-Saison gingen die Blau-Gelben bei der Vergabe der Samstagabendspiele leer aus.

Doch zurück zum Pokal. Und zum Gegner. Zuletzt traf die Eintracht in einem Pflichtspiel in der Bundesliga auf die Eintracht aus Frankfurt. Damals gewannen die Adlerträger im eigenen Stadion mit 3:0. Auch im DFB-Pokal trafen beide Teams schon aufeinander. Neben zwei 1:3-Niederlagen steht auch ein Weiterkommen aus Braunschweiger Sicht in der Statistik. Im Jahr 1973 wurde das in Hin- und Rückspiel erreicht. Nach einem 1:0 zu Hause gab es im Hessen ein 2:2.

Letzter Sieg gegen Frankfurt für Eintracht Braunschweig in Saison 1984/85

Der letzte Braunschweiger Sieg gegen die Frankfurter Eintracht passierte in der Bundesliga-Saison 1984/85. Damals gewann die Eintracht fulminant mit 5:0 durch Tore von Bruns, Gorski, Tripbacher (2x) und Worm.

