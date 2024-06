Braunschweig. Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Weg des vielseitigen Spielers schon länger verfolgt. Der war früh überzeugt von den Löwen.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Eintracht Braunschweig hat einen Tag nach dem Transfer von Linksverteidiger Leon Bell Bell (1. FC Magdeburg) eine weitere Neuverpflichtung getätigt. Von Eintracht Frankfurt kommt Sidney Raebiger zum Fußball-Zweitligisten. Der 19 Jahre alte Perspektivspieler ist im Mittelfeld beheimatet, kann dort mehrere Positionen spielen. In der Löwenstadt gilt sein Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Raebiger stammt aus Freiberg in Sachsen, durchlief die Nachwuchsabteilung von RB Leipzig und wechselte im Sommer 2022 zu Eintrachts Ligakonkurrent Greuther Fürth. Nur eine Saison später zog er weiter nach Frankfurt. Dort ist Markus Krösche Sportvorstand – ein ehemaliger Mitspieler von Eintracht Braunschweigs Cheftrainer Daniel Scherning. Auch zu Kaderplaner Dennis Kruppke soll der Bundesliga-Manager einen guten Draht pflegen.

Eintracht Braunschweig bekommt einen flexiblen Mittelfeldspieler

Das dürfte nicht den Ausschlag für den Wechsel des talentierten Fußball-Profis gegeben haben, hinderlich war es aber sicherlich nicht. Eintrachts Sportdirektor Benjamin Kessel sagt über den U-Nationalspieler: „Den Weg von Sidney verfolgen wir schon seit einigen Jahren. Er ist ein flexibler, sehr laufstarker und kreativer Spieler, der im Mittelfeldzentrum sowohl auch der 6er als auch auf der 8er-Position spielen kann.“

Trotz Raebigers jungen Alters habe er schon einiges erlebt und bringe die professionelle Fokussierung mit, um jetzt bei Eintracht das nächste Level seiner Entwicklung zu erreichen, erläutert Kessel. „Mit seinem großen Ehrgeiz und seiner Art, Fußball zu spielen, passt er sehr gut zu unserer Eintracht“, so der Sportdirektor der Löwen.

Der 1,76-Meter-Mann wurde bislang vornehmlich in der Zentrale eingesetzt, kann aber auch auf der rechten Außenbahn spielen. Bei seinen vorherigen Klubs kam er bisher eher in den U23-Mannschaften in den Regionalligen Südwest und Bayern zum Einsatz.

Es wird die Aufgabe des Trainerteams, diesen hoch veranlagten Spieler ans Zweitliga-Niveau heranzuführen. Das gilt für Raebiger aber auch für Max Marie, der ebenfalls im zentralen Mittelfeld beheimatet ist.

In Schernings aktuellem System spielen die Achter-Positionen eine wichtige Rolle. Die Positionen für Talente sind in diesem Mannschaftsteil nun besetzt, zumal auch Außenbahn-Dribbler Youssef Amyn dort spielen kann. Was noch fehlt, sind die Stammkräfte.

Raebiger fehlen noch die arrivierten Konkurrenten im Zentrum

Mit Fabio Kaufmann befindet sich die Eintracht in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Auch um den zuletzt von der US Lecce ausgeliehenen Thorir Helgason kämpfen die Blau-Gelben. Die im vergangenen Spätsommer ausgehandelte Kaufoption können sie sich aber nicht leisten. Der für ein weiteres Jahr von Mainz ausgeliehene Niklas Tauer kann die Rolle ebenfalls spielen, interpretiert sie aber defensiver. Zwei Akteure auf gutem Zweitliga-Niveau sollten dort noch vorgestellt werden.

Auch die Sechserposition, die Raebiger ebenfalls spielen kann, ist noch recht verwaist. Mit Robin Krauße spricht Eintracht über eine Weiterbeschäftigung zu veränderten Bezügen. Laut der „Bild“ soll allerdings auch Drittligist 1. FC Saarbrücken um die Dienste des Braunschweiger Vizekapitäns buhlen.

Es bleibt noch viel Arbeit bis zum Trainingsstart in etwas mehr als zwei Wochen für die sportliche Führung um Kessel. Damit Spieler wie Raebiger behutsam in Braunschweig wachsen können, braucht es Ankerspieler in der Mannschaft, die den Youngsters Halt geben.

Raebiger sagte bei seiner Vorstellung, er sei voller Vorfreude auf die neue Herausforderung, er spüre das volle Vertrauen in seine Person. „So war auch trotz anderer Anfragen für mich sehr früh klar, dass Braunschweig ein super nächster Schritt für mich ist. Ich bin dankbar für die Chance, will nächstes Jahr angreifen und mich beweisen.“

