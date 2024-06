Braunschweig. Der Fußball-Zweitligist spielt eine Woche vor dem Saisonstart gegen den Absteiger. Die Partie im Eintracht-Stadion findet vor Zuschauern statt.

Erst vor wenigen Wochen sammelte Eintracht Braunschweig beim VfL Osnabrück drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Und während das Team von Cheftrainer Daniel Scherning der Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga am vorletzten Spieltag klarmachte, mussten die Osnabrücker den bitteren Gang in Liga 3 antreten. Dennoch kommt es zu einem schnellen Wiedersehen.

Eintracht Braunschweig spielt gegen Osnabrück und Halle

Eine Woche vor dem Saisonstart der 2. Bundesliga ist der VfL für ein Testspiel zu Gast im Eintracht-Stadion. Am Samstag, 27. Juli, steigt der Härtetest von 13.30 Uhr an. Anders als beim Test gegen den Nordost-Regionalligisten Hallescher FC (28. Juni) sind Zuschauer zugelassen. Informationen zum Ticketverkauf wollen die Blau-Gelben noch bekanntgeben.

Trainingslager in Österreich, Vorbereitungsturnier in Drochtersen

Noch steht die Vorbereitung nur in Grundzügen. Nach einer Leistungsdiagnostik und medizinischen Untersuchungen kommt es am 23. Juni zum Trainingsauftakt. Am Mittwoch, 26. Juni (19 Uhr), ist die Eintracht beim Landesligisten MTV Wolfenbüttel zu Gast. Vom 29. Juni bis zum 7. Juli geht es dann ins Trainingslager ins österreichische Bad Häring. Dort sollen voraussichtlich zwei Testspiele stattfinden. Die Gegner hat der Klub noch nicht kommuniziert.

Nach der Rückkehr aus der Alpenrepublik steht ein Vorbereitungsturnier mit Spielen gegen Blau-Weiß Lohne und den SV Drochtersen/Assel an. Gespielt wird im Kehdinger Stadion von Drochtersen.

