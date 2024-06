Braunschweig. Eintracht Braunschweig hat im Rahmen der Sommervorbereitung Testspiele gegen den MTV Wolfenbüttel und den Halleschen FC angesetzt.

Noch können die Fußballer von Eintracht Braunschweig ein wenig die Füße hochlegen. Nach dem haarscharf erreichten Klassenerhalt ist eine kleine Pause auch mehr als verdient. Doch wie immer gilt auch in diesem Sommer: Nach der Saison ist vor der Saison. In knapp drei Wochen geht‘s bei den Blau-Gelben mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit los. Und dafür haben die Braunschweiger nun weitere Testspiele fixiert.

Am Mittwoch, 26. Juni, tritt die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning bei Landesligist MTV Wolfenbüttel an. Um 19 Uhr geht es im Sportpark Meesche in der Lessingstadt los. Nur zwei Tage später zündet die Eintracht die nächste Niveau-Stufe der Vorbereitung. Am 28. Juni kommt der Drittliga-Absteiger Hallescher FC in die Löwenstadt. Wer dieser Partie gerne beiwohnen würde, ist aber gekniffen. „Aufgrund der im Eintracht-Stadion stattfindenden deutschen Leichtatletik-Meisterschaften vom 28. bis zum 30. Juni kann das Duell nicht vor Zuschauern ausgetragen werden. Wir bitten alle Eintracht-Fans um Verständnis“, heißt es vom Klub.

Eintracht Braunschweig trainiert in Österreich

Die Partie findet also von 13 Uhr an unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und danach heißt es für Zeugwart und Busfahrer Christian „Bussi“ Skolik: Zügig die Trikots waschen und im Bus verstauen. Denn schon am nächsten Tag bricht der Fußball-Zweitligist nach Österreich auf.

In Bad Häring bittet Scherning seine Schützlinge zum einwöchigen Trainingslager. Anschließend bleibt noch etwas Zeit, um sich am Trainingsgelände in Braunschweig und bei weiteren Tests den Feinschliff für die Punktrunde zu holen. Die 2. Bundesliga nimmt am ersten Augustwochenende ihren Spielbetrieb wieder auf. Und in der neuen Saison will Eintracht Braunschweig ein erneutes Herzschlagfinale gerne vermeiden. Die Spieler tun also gut daran, jetzt noch einmal Kraft zu tanken.

