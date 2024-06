Dortmund. Die Gegner der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal stehen fest. Die Auslosung in der Sportschau am Samstagabend ergab diese Begegnungen.

Knapp eine Woche nach dem DFB-Pokalfinale geht es schon wieder weiter. Im deutschen Fußballmuseum in Dortmund wurden am Samstagabend die Begegnungen der ersten Hauptrunde ausgelost. Eintracht Braunschweig empfängt zu Hause den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der Traditionsverein aus Frankfurt am Main ist in der vergangenen Saison in der Bundesliga auf dem sechsten Platz gelandet und darf sich auf die Teilnahme an der Europa League freuen – und natürlich auf ein Duell im DFB-Pokal gegen den BTSV. Der VfL Wolfsburg ist in der ersten Runde zu Gast beim Regionalligisten und Gewinner des Landespokals im Rheinland, TuS Koblenz.

Die Losfee des Abends war Bundesliga Rekordjoker Nils Petersen, an seiner Seite DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Ausgespielt wird die erste Hauptrunde zwischen dem 16. August und dem 19. August und damit eine Woche vor dem Start der Bundesliga. Die Partien mit Beteiligung der Supercup-Teilnehmer Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart sind für den 27. und 28. August angesetzt.

