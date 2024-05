Braunschweig. Saulo Decarli und Yannik Bangsow verlassen den Klub. Bei einem Profi ziehen die Verantwortlichen der Blau-Gelben die Kaufoption nicht.

Das Personalkarussell bei Eintracht Braunschweig dreht sich fleißig weiter – bislang vor allem auf der Abgangsseite. Am Dienstag vermeldete der Zweitligist die nächsten Kaderveränderungen. Die auslaufenden Verträge von Saulo Decarli und Yannik Bangsow werden nicht verlängert. Zudem wird der Klub die Kaufoption bei Hampus Finndell nicht ziehen. Damit ist nun offiziell, was unsere Zeitung bereits vermeldet hatte.

Der Schweizer Decarli verlässt die Blau-Gelben damit bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere. Nach seiner Rückkehr im Sommer 2022 lief‘s aber nie so wirklich rund beim Innenverteidiger. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Zum unangefochtenen Stammspieler konnte er sich nicht mehr entwickeln. In zwei Spielzeiten absolvierte Decarli lediglich 31 Spiele, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen. Einer der Assists aber war immerhin von hohem Wert. Im November des vergangenen Jahres zog der 32-Jährige im Strafraum des VfL Osnabrück ab – und legte so Ermin Bicakcic in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2 auf. Der Sieg bedeutete den Anfang des Aufschwungs der Eintracht in der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Seine Zeit zwischen 2014 und 2017 mit eingerechnet, kommt Decarli auf 111 Einsätze für die Eintracht, erreichte mit den Löwen unter anderem die Relegation zur Bundesliga.

Droht Saulo Decarli noch Ärger mit der Fifa?

Auch neben dem Platz war die Zeit für Decarli alles andere als optimal. Weil er im Jahr 2022 eine Spieleragentur mitgründete, droht ihm womöglich sogar noch Ärger mit der Fifa – denn das ist aktiven Profis untersagt.

Die Zeit Finndells in Braunschweig war weit weniger bewegt als die Decarlis. Im Winter war der Schwede aus Djurgardens gekommen – und das mit einigen Vorschusslorbeeren. So richtig angekommen ist er aber nie. Auch im System von Trainer Daniel Scherning kam der 23-Jährige kaum zum Zug. Und wenn er spielte, wirkte er oft ein wenig wie ein Fremdkörper auf dem Platz. Ihre Kaufoption, die im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen soll, ziehen die Blau-Gelben deshalb nicht.

Schon acht Abgänge bei Eintracht Braunschweig

Und Bangsow? Mit dem 26-Jährigen verlässt ein Eigengewächs die Blau-Gelben. Im Jahr 2015 war der Torhüter von RB Leipzig in Eintrachts U19 gewechselt. Seit 2018 ist er Teil des Profi-Kaders. Zu mehr als vier Einsätzen (zwei in der 3. Liga, zwei im Niedersachsenpokal) hat‘s aber nicht gereicht. Deshalb war Bangsow zwischenzeitlich bereits zweimal verliehen – einmal nach Aachen und einmal zu Viktoria Köln.

Die Braunschweiger dünnen ihren aufgeblähten Kader also weiter aus. Nach Anton Donkor, Niko Kijewski, Maurice Multhaup, Jan-Hendrik Marx und Luc Ihorst sind Decarli, Bangsow und Finndell bereits die Abgänger Nummer sechs, sieben und acht. Dadurch wird bei der Eintracht auch Geld frei. Zum einen für Neuzugänge, zum anderen, um die Chancen auf einen Verbleib von Leistungsträgern wie Ron-Thorben Hoffmann, Ermin Bicakcic oder Thorir Helgason zu erhöhen.

