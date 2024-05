Braunschweig. Nach dem Abpfiff ist die Freude in Braunschweig (und Kaiserslauten) groß – auf dem Rasen, in den Sozialen Netzwerken. Eine Übersicht.

Begonnen mit einer Choreografie, geendet mit einem Platzsturm: Besser hätte das letzte Saison-Heimspiel für Eintracht Braunschweig am Sonntagnachmittag nicht laufen können. Nach einem großen Kampf und allerlei Muskelkrämpfen in den letzten Minuten bringt die Mannschaft das 1:0 durch Thorir Helgason über die Bühne und macht den Klassenerhalt am 33. Spieltag perfekt. Der Jubel ist groß – vor einigen Monaten hätten die Wenigsten auf Blau-Gelb gesetzt.

Und so brechen nach dem Abpfiff die Dämme im Eintracht-Stadion: Viele Fans stürmen auf den Platz und nutzen die Chance, um mit Spielern wie Anderson Lucoqui oder Rob-Thorben Hoffmann Selfies zu machen. Ermin Bicakcic und Trainer Daniel Scherning geben Fernseh-Interviews – umringt von Fans. Robin Krauße und Fabian Kaufmann gehen an den Zaun der Südkurve.

Eintracht Braunschweigs Fabio Kaufmann auf dem Zaun. © regios24 | Sebastian Priebe

Später tritt die Mannschaft auf der Haupttribüne versammelt vor die Fans auf dem Rasen, singt „Eintracht Braunschweig olé“ und „Wir sind alle Braunschweiger Jungs“ mit. Später greift Torwart Hoffmann zum Mikro und richtet sich an die BTSV-Anhängerinnen und -Anhänger: „Es war wirklich beeindruckend, wie ihr uns supportet habt – selbst nach dem 0:4 gegen Hamburg. Und dass wir das jetzt alle zusammen so feiern können, bedeutet uns, bedeutet mir, so so viel. Aus tiefstem Herzen: Danke, dass ihr an uns geglaubt habt!“

BTSV Klassenerhalt 2024 weitere Videos

Eintracht Braunschweig feiert den Klassenerhalt – Netzreaktionen

Auch in den Sozialen Netzwerken kennt die Freude kaum Grenzen. „Ein Klassenerhalt, der sich wie ein (kleiner) Aufstieg anfühlt“, kommentiert ein Nutzer. Nicht ohne Schweißperlen in der zweiten Halbzeit, wie andere schreiben.

Und: Dank kommt auch aus Kaiserslautern. Denn der nächste Braunschweiger Gegner ist durch den heutigen Sieg der Eintracht auch gerettet. „Nächste Woche machen wir ‘nen lauen Sommerkick draus“, schreibt ein X-Nutzer.

Hier kommt eine Auswahl an Netzreaktionen zu Braunschweigs Heimsieg gegen Wiesbaden.

