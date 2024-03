Wolfsburg. In den vergangenen Jahren soll es mehrfach Kontakt zwischen dem VW-Klub und dem Österreicher gegeben haben. Wann wird‘s offiziell?

Nach einem Auslaufen am Sonntag und einem freien Tag am Montag werden die Spieler des VfL Wolfsburg am Dienstag wieder in der VW-Stadt zusammenkommen und trainieren. Geleitet wird diese Einheit allerdings nicht mehr von Niko Kovac, den der Fußball-Bundesligist am Sonntagvormittag freistellte, sondern von einem neuen Mann: aller Wahrscheinlichkeit nach von Ralph Hasenhüttl.

Der 56 Jahre alte Österreicher steht schon seit langem auf der Liste des VfL, das hatte unsere Zeitung bereits rund um den Jahreswechsel geschrieben, als es in Wolfsburg um Kovac schon einmal schlecht stand. Nun könnte die Vorarbeit der VfL-Verantwortlichen schnell Früchte tragen.

Hasenhüttl lernte in Unterhaching noch von Werner Lorant

Hasenhüttl begann seine Trainerlaufbahn bei der Spielvereinigung Unterhaching als Assistent von Trainer-Legende Werner Lorant. Danach stieg er zum Cheftrainer auf, er ging später nach Aalen und dann nach Ingolstadt, wo er Zweitligameister wurde und in die Bundesliga aufstieg. In der Zeit empfahl sich der Österreicher für einen Posten bei RB Leipzig. Die Sachsen übernahm Hasenhüttl 2016 und blieb zwei Jahre, danach schloss er sich dem FC Southampton an.

Fast genau vier Jahre arbeitete der Österreicher beim Premier-League-Klub, er stand 173 Spielen an der Seitenlinie, musste aber im November 2022 gehen. Seitdem wartete Hasenhüttl offenbar aufs richtige Angebot, das nun aus der VW-Stadt gekommen sein soll. Marcel Schäfer sagte im „Doppelpass“ zur Trainersuche: „Wir versuchen, eine langfristige Lösung anzustreben.“ Das Gerücht um Hasenhüttl kommentierte der VfL-Geschäftsführer so: „Es werden Namen gehandelt, aber es ist nicht unsere Aufgabe, die zu befeuern. Wir werden die Lösung kommunizieren, wenn wir sie haben.“ Klar ist für Schäfer nach der Kovac-Trennung: „Die Mannschaft braucht einen neuen Impuls.“

Das letzte Bundesliga-Heimspiel von Hasenhüttel war 2018

Dieser Impuls kommt wohl aus Österreich. Sein letztes Heimspiel in der Bundesliga für Leipzig machte Hasenhüttl übrigens am 5. Mai 2018. Es wurde klar mit 4:1 gewonnen. Gegner damals: der VfL Wolfsburg, der kurz danach unter Bruno Labbadia in der Relegation noch den Ligaverbleib klarmachte.