Braunschweig. Die Niederlage auf St. Pauli tat Eintracht Braunschweigs Trainer und den Spielern weh. Der Grund ist die vorangeschrittene Entwicklung.

Daniel Scherning hatte bei der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft beim FC St. Pauli ein ordentliches Spiel gesehen. Und trotzdem wollte der Trainer des Fußball-Zweitligisten nach dem Dämpfer beim Spitzenreiter den Finger in die Wunde legen. Insbesondere die Phase, in der die Braunschweiger in Überzahl spielten, hatte dem 40-Jährigen überhaupt nicht gefallen – sie war die schwächste der Eintracht im gesamten Spiel.