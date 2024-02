Braunschweig. Eintracht-Trainer Daniel Scherning sieht in St. Paulis Entwicklung unter Hürzeler ein Vorbild. So will er am Millerntor bestehen.

Eintracht Braunschweig gegen den FC St. Pauli - ein Spitzenspiel? Zumindest sagten das die Trainer der beiden Teams, Daniel Scherning und Fabian Hürzeler, bei ihren Pressekonferenzen. Während Scherning im Eintracht Stadion Stellung nahm, beantwortete Hürzeler die Fragen der Presse per Livestream direkt aus Mallorca. „Das ist ein Topspiel“, sagte Daniel Scherning überzeugt. Und auch sein Gegenüber hält viel von der Eintracht. Was für Braunschweig spricht - und was für Sankt Pauli.