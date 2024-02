Braunschweig. Eintrachts Vizekapitän sah gegen den Karlsruher SC seine fünfte gelbe Karte. Diese Optionen hat Trainer Daniel Scherning auf St. Pauli.

Nur einmal fehlte Robin Krauße in dieser Saison. Am 2. Spieltag bei der 1:2-Niederlage in Magdeburg war das. Ansonsten war Eintracht Braunschweigs Vizekapitän eine Konstante im Spiel des Fußball-Zweitligisten. Der Ende Oktober freigestellte Trainer Jens Härtel setzte auf ihn, genauso wie Interimscoach Marc Pfitzner. Und auch bei Daniel Scherning, dem neuen Mann an der Seitenlinie, ist der gebürtige Rudolstädter gefragt.