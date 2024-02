Braunschweig. In der 2. Fußball-Bundesliga wechselten bereits alle Kellerkinder ihre Trainer – Nur die Braunschweiger hatten durchschlagenden Erfolg.

Kaum zu glauben – aber Eintracht Braunschweig steht auf einem Aufstiegsplatz. Na ja, zumindest würden die Blau-Gelben das, wenn nur die vergangenen neun Spiele zählen würden. Jene neun Spiele, in denen Daniel Scherning als Trainer in der Verantwortung stand. In der Saisonphase zwischen dem 13. und dem 21. Spieltag hat nur Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga um einen Punkt besser abgeschnitten. 18 Punkte holten die Braunschweiger in diesem Zeitraum. Diese Zahl ist wohl die wichtigste in Schernings Amtszeit. Die dauert am Donnerstag übrigens genau 100 Tage an – und hat noch mehr Werte zu bieten, die den Aufschwung untermauern.