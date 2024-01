Braunschweig. Die Führungsspieler trugen beim 2:1-Erfolg gegen Holstein Kiel Blessuren davon. Ein Aspekt könnte Eintracht Braunschweig aber helfen.

Beim Vormittagstraining am Montag fehlten neben Johan Gómez und Marvin Rittmüller auch Ermin Bicakcic und Robin Krauße. Nach Eintracht Braunschweigs 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel am Freitagabend gab es berechtigte Sorgen um die beiden Routiniers. Krauße hatte in einer Szene das Knie böse überstreckt und musste ausgewechselt werden. Bicakcic plagten Beschwerden im Muskel. Nach einer Behandlungspause machte er zunächst weiter, wurde aber früh in der 2. Hälfte durch Sebastian Griesbeck ersetzt. Eintrachts Trainer Daniel Scherning sagte über die Art der Bicakcic-Verletzung: „Da hat die Wade zugemacht.“