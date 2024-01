Braunschweig. Der Ex-Eintracht-Torhüter Jochen Brand spielte mit dem Kaiser bei Cosmos – und erinnert sich an eine bewegte Zeit mit dem „Weltmensch“.

Im Jahr 1978 war es – da gab Jochen Brand einen entscheidenden Tipp an Franz Beckenbauer weiter. Na ja, mehr oder weniger zumindest. Der Braunschweiger Torhüter spielte damals gemeinsam mit dem Kaiser bei Cosmos New York. Im Playoff-Rückspiel der North American Soccer League (NASL) kam es gegen die Minnesota Kicks zum Penalty-Schießen. Es stand 5:5. Da war Beckenbauer an der Reihe. Brand hatte das Verhalten des gegnerischen Keepers analysiert und sagte zu seinem Teamkollegen: „Franz, mach doch das Ding mit dem Außenrist und lupf den Ball einfach an.“ Gesagt, getan. Der Ball war drin. Brand hielt den nächsten Penalty der Kicks und Cosmos war eine Runde weiter.