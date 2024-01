Braunschweig. Nach zwei Jahren in Braunschweig wechselt der 32-Jährige nach Sachsen-Anhalt. Das sagt Benjamin Kessel dazu.

Brian Behrendt wechselt mit sofortiger Wirkung zu Drittligist Hallescher FC und verlässt die Eintracht damit nach drei Jahren.

Behrendt wechselte im Januar 2021 von Arminia Bielefeld in die Löwenstadt und absolvierte seitdem 76 Pflichtspiele für die Löwen (zwei Tore, eine Torvorlage). In der laufenden Saison stand der 32-jährige Innenverteidiger in sechs Ligaspielen auf dem Feld, hinzu kommt ein Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04, teilt der Verein am Montagmorgen mit.

„Nach einer sachlichen Bewertung seiner sportlichen Situation kamen wir gemeinsam mit Brian zu dem Schluss, dass es in der anstehenden Rückrunde einer Veränderung bedarf. Wir wissen um Brians Verdienste und danken ihm für seinen großen Einsatz für unsere Eintracht und wünschen ihm für seine neue Herausforderung in Halle viel Erfolg“, so Sportdirektor Benjamin Kessel.

