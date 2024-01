Braunschweig. Eintrachts jüngster Neuzugang ist mit dem Braunschweiger Aufstiegsheld von einst verwandt. Der Wahl-Schwede blickt zurück und voraus.

Als Eintracht Braunschweig in der vergangenen Woche Niklas Tauer als ersten Neuzugang des Winters vorstellte, dürften nicht wenige Fans des Fußball-Zweitligisten gedacht haben: „Bei dem Nachnamen, da klingelt doch was.“ Und in der Tat gibt es familiäre Bande zwischen der Leihgabe des FSV Mainz 05 und Jan Tauer. Der heute 40-Jährige stieg am Ende der Saison 2004/05 mit der Eintracht in die 2. Liga auf. Das Portal transfermarkt.de führt die beiden als Cousins. Doch ganz so direkt ist der Verwandtschaftsgrad nicht, wie Jan Tauer unserer Zeitung erklärt: „Niklas ist der Enkel vom Bruder meines Opas.“ Großcousin sagt man dazu in Schweden, der Wahlheimat des ehemaligen Fußball-Profis. Auch in Deutschland ist die Bezeichnung geläufig. Liverpool-Sportdirektor Jörg Schmadtke ist aber nur mit Jan Tauer verwandt – der vormalige Wolfsburger ist sein Onkel mütterlicherseits.