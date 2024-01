Braunschweig. Eintracht Braunschweig trifft am Sonntag im Test auf Werder Bremen. Schon in der Vergangenheit gab‘s Duelle, die in Erinnerung blieben.

Nur gegen zwei andere Vereine absolvierte Eintracht Braunschweig mehr Pflichtspiele als gegen Werder Bremen. Spitzenreiter in dieser Tabelle ist der VfL Osnabrück, auf Platz 2 folgt der Hamburger SV, Vierter ist der Rivale aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der letzte Braunschweiger Sieg gegen die Bremer in einem Punkt- oder Pokalspiel liegt sogar bis ins Jahr 1982 zurück. Am Sonntag kommt es zum Testspiel (15 Uhr, bei uns im Livestream). Interessante Duelle gab es zuvor trotzdem – in den Wettbewerben oder in Tests. Diese fünf Partien sind unter anderem hängen geblieben.