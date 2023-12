Braunschweig. Eintracht Braunschweigs neuer Coach bevorzugt eine andere Formation als das 3-5-2. Ist der Kader dafür stark genug? Eine Datenanalyse.

Daniel Scherning hat den Fußballern von Eintracht Braunschweig in kürzester Zeit wieder zu mehr Stabilität verholfen. Drei Siege in fünf Spielen stehen unter dem neuen Coach zu Buche. Eine Bilanz, die nach einem katastrophalen ersten Saisondrittel dieser Mannschaft wohl kaum noch jemand zugetraut hatte. Scherning gelang es zügig, in die Köpfe der Spieler zu kommen – und er gab ihnen einen klaren Plan mit. Mit zum Aufschwung beigetragen hat auch das Spielsystem. Und das, obwohl der Trainer eigentlich eine andere Formation bevorzugt.