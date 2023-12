Braunschweig. Die Deutsche-Fußball-Liga hat Eintracht Braunschweigs Partien bis zum 26. Spieltag terminiert. Zwei Freitagsspiele stehen an.

Eintracht Braunschweigs Fans haben Planungssicherheit. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Zweitligaspieltage 19 bis 26 der Saison 2023/2024 zeitgenau terminiert. Die Braunschweiger treffen am Sonntag (28. Januar) daheim auf Magdeburg und eine Woche darauf am Samstag auswärts auf Schalke 04. Die Heimspiele gegen Karlsruhe und Hertha BSC erfolgen ebenfalls an Samstagen (jeweils 13 Uhr). Zwei Freitagsspiele erwarten das Team von Daniel Scherning in Paderborn und gegen Rostock.

Die Ansetzungen für Eintracht Braunschweig

19. Spieltag

Sonntag, 28. Januar, 13.30 Uhr

Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg

20. Spieltag

Samstag, 3. Februar, 13 Uhr

FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig

21. Spieltag

Samstag, 10. Februar, 13 Uhr

Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC

22. Spieltag

Sonntag, 18. Februar, 13.30 Uhr

FC St. Pauli – Eintracht Braunschweig

23. Spieltag

Samstag, 24. Februar 2024, 13 Uhr

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC

24. Spieltag

Samstag, 2. März, 13 Uhr

1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig

25. Spieltag

Freitag, 8. März, 18.30 Uhr

Eintracht Braunschweig – F.C. Hansa Rostock

26. Spieltag

Freitag, 15. März, 18.30 Uhr

SC Paderborn 07 – Eintracht Braunschweig